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Polis Anı Evi, emniyet teşkilatının tarihine ışık tutuyor

Tolga TAHÇI/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesindeki Polis Anı Evi'nde emniyet teşkilatının tarihi üniformaları, silahları, kullandıkları araç ve gereçler ziyaretçilerle buluşuyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e...

GENEL 02.11.2019, 09:39
Polis Anı Evi, emniyet teşkilatının tarihine ışık tutuyor

Tolga TAHÇI/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesindeki Polis Anı Evi'nde emniyet teşkilatının tarihi üniformaları, silahları, kullandıkları araç ve gereçler ziyaretçilerle buluşuyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e gelişinde halka seslendiği bina olma özelliği de taşıyan Polis Anı Evi'ni gezen ziyaretçiler, emniyet teşkilatının geçmişine tarihi bir yolculuk yapıyor. Anı Evi'nde en çok ilgiyi İzmir'de kullanılan ilk otomobil plakası, ifade alırken kayıt cihazlarının yanı sıra eskiden başkomisere verilen isim olan 'serkomiserin' odasında bulunan Kuran-ı Kerim ve İncil  görüyor.
İzmir'de yıllarca 'Anafartalar Polis Karakolu' olarak hizmet verdikten sonra 8 Nisan 2005 tarihinde restore edilip Polis Anı Evi olarak hizmet veren tarihi bina, emniyet teşkilatının geçmişine ışık tutuyor. 2005 yılında, dönemin İzmir Emniyet Müdürü Halil Tataş'ın emriyle müze haline getirilen binada tarihi üniformalar, silahlar, araç ve gereçler vatandaşlarla buluşuyor. Hafta içi her gün ücretsiz olarak ziyaret edilebilen müzede, Türk emniyet teşkilatının kullandığı araçların yanı sıra, başka ülke polislerinin kullandığı eşyalar da yer alıyor. Müze olması için yeniden restore edilen binanın nezarethanesinde değişiklik yapılmazken, ziyaretçilerin de en çok buradan etkilendiği belirtildi.
ATATÜRK'ÜN SESLENDİĞİ BİNA
Mustafa Kemal Atatürk, İzmir'e ilk gelişinde halka seslendiği bina olması dolayısıyla da tarihi öneme sahip olan bina, 1913 yılında dönemin Valisi Hasan Rahmi Bey tarafından yaptırıldı. Keçeciler Polis Karakolu olarak inşa edilen bina, bir dönem maliye hizmetleri için de kullanıldı. Anafartalar Polis Karakolu olarak aralıksız 65 yıl hizmet veren tarihi bina, 2005 yılından bu yana İzmir Polis Anı Evi olarak vatandaşların ziyaretine açıldı. Polis Anı Evi hakkında bilgiler veren polis memuru Evren Şentürk (36), binanın tarihsel önemine dikkat çekti. Binanın duvarlarının sağlamlık kazandırması için yumurta akıyla yapıldığını söyleyen Şentürk, "1913 yılında Vali Hasan Rahmi Bey tarafından yaptırılan binanın, sağlam olması için duvarların yapımında yumurta akı kullanılmış. Bunun yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk'ün, İzmir'de ilk gelişinde halka seslendiği bina olması sebebiyle de tarihsel bir öneme sahip. 2005 yılından bu yana Polis Anı Evi olarak hizmet veren binanın içinde tarihi polisiye eşyalar, arşivler, kıyafetler ve silahlar bulunuyor. Binanın içindeki araç-gereçler, Osmanlı dönemine kadar uzanıyor" dedi.
İLK OTOMOBİL PLAKASI MÜZEDE
Polis Anı Evi'nin, ziyaretçileri tarihsel bir yolculuğa çıkardığının altını çizen Şentürk, "Müzeyi gezen ziyaretçiler, eski üniformaları yakından inceliyor. İzmir'de kullanılan ilk otomobil plakası da ziyaretçileri en fazla şaşırtan materyallerin başında geliyor. İfade alırken kayıt cihazlarının yanı sıra eskiden başkomisere verilen isim olan 'serkomiserin' odasında bulunan Kuran-ı Kerim ve İncil de oldukça merak uyandırıyor. Geçmiş yıllarda Müslümanlar ifade verirken Kuran-ı Kerim'e, gayrimüslimlerin de İncil'e el bastırılıp yemin ettiriliyormuş. Bu hikaye de ziyaretçileri oldukça şaşırtıyor. Burada bir tarih var. Binanın her köşesinde emniyet teşkilatının geçmişinden izler var. Müzeyi gezen ziyaretçiler, tarihi bir yolculuğa çıkacaklar. Binamız hafta içi her gün vatandaşlarımızın ziyaretlerine açık. Herkes ücretsiz olarak gelip gezebilir" diye konuştu.
ZİYARETÇİLER ÇOK MEMNUN
Polis Anı Evi'ni ziyaret eden emekli polis memuru Afiye Özbir (58), çok etkilendiğini söyledi. Özbir, "Polis Anı Evi'ni ilk kez ziyaret ettim. Emekli bir polis olarak, müzeyi gezerken hem çok heyecanlandım, hem de çok etkilendim. Benim kullandığım eşyaları da görünce çok mutlu oldum. Kendimi, tarihte yolculuk yapmış gibi hissettim" ifadelerini kullandı.
Ziyaretten dolayı mutluluğunu aktaran Canan Kaya (54) ise, "Her şey o kadar güzel ki emek verenlerin ellerine sağlık. Beni en çok etkileyen yer nezarethane oldu" dedi.

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