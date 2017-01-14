Polis adaylarından sınav öncesi Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret

Ali KADI/ NİĞDE,()-NİĞDE'de polislik sınavına giren adaylar, 15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

Niğde'de yapılan sınavlara Türkiye'nin dört bir yanından gelen polis adayları, gruplar halinde Bor İlçesi Çukurkuyu Kasabası'na geldi. Şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret eden polis adayları, dua edip, sınava gitti. Kahramanmaraş'tan sınav için geldiğini belirten Mücahit Karaca (20), "İnşallah ben de polis olup, kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in yolunda, vatanımız milletimiz için çalışacağız çabalayacağız" dedi.

Kahramanmaraş'tan oğlunu Niğde'ye sınava getiren Ali Gün ise, sınava girmeden önce kahraman şehidin kabrini ziyarete geldiklerini belirterek, "Onun sayesinde ülkemiz kurtuldu. Onun gibi insanlar zor gelir bu dünyaya. Üzerinden çok zaman geçti ama hala gelen giden çok insan varmış. Bizde şehidimizin memleketine ziyarete geldik" diye konuştu.

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