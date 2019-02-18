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Polat Uyal dünya markalarının yönetim kurulunda

BEYMEN ve Boyner Grup CMO’su (Chief Merchandising Officer) Polat Uyal, dünyaca ünlü Fransız moda evi Balmain ve erkek moda dünyasının en önemli markalarından İtalyan Pal Zileri’nin Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. 1945 yılında kurulan...

Polat Uyal dünya markalarının yönetim kurulunda
BEYMEN ve Boyner Grup CMO’su (Chief Merchandising Officer) Polat Uyal, dünyaca ünlü Fransız moda evi Balmain ve erkek moda dünyasının en önemli markalarından İtalyan Pal Zileri’nin Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.

1945 yılında kurulan dünyaca ünlü Fransız moda evi Balmain, New York, Los Angeles, Las Vegas ve Milano’nun da aralarında yer aldığı 16 monobrand mağazada ve dünyaca ünlü department store’larda modaseverlerle buluşuyor. Klasik ve casual koleksiyonları ile erkek giyim dünyasının en önemli markalarından olan Pal Zileri ise dünya çapındaki 30’dan fazla Pal Zileri butiğinde ve ünlü department store’larda satılıyor.

2011 yılında Monocle dergisi tarafından dünyanın en iyi beş satınalmacısından biri olarak gösterilen Polat Uyal, moda dünyasının en önemli platformlarından olan Pitti Uomo Fuarı’nda '30 Global Erkek Giyim Lideri' ödülünü aldı. Pek çok uluslararası moda yarışmasında jüri üyeliği görevini üstlenen Polat Uyal, halen Beymen ve Boyner Grup CMO’su olarak yabancı ve yerli tüm markaların satın alma ve üretiminden sorumlu geniş bir ekibi yönetiyor.

POLAT UYAL HAKKINDA

Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1995 yılında mezun olan  Polat Uyal, aynı yıl Beymen Erkek departmanında Private Label ürün sorumlusu olarak iş hayatına başladı. 1997-2000 yılları arası BEYMEN Uluslararası Markaların Satınalma Müdürü olarak görev yapan Polat Uyal, 2000 yılında Beymen Erkek Markalardan Sorumlu Satınalma ve Ürün Direktörü oldu. 2004 -2007 yıllarında  Erkek ve Kadın Markalardan Sorumlu Satınalma ve Ürün Direktörlüğü’nü üstlendi. 2007 yılında BEYMEN Satınalma ve Ürün Genel Müdür Yardımcısı olan Polat Uyal, 2017 yılından bu yana Beymen ve Boyner Grup Chief Merchandising Officer görevini yürütüyor.

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