Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

POL-NET sisteminde teknik arıza meydana geldi

EMİNYET Genel Müdürlüğü'nün pasaport işlemlerini yaptığı POL-NET sisteminde bugün saat 17.15'te arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle sınır kapılarında Hudut Kontrol Sistemi (HKS) devreye sokularak, yolcuların giriş ve çıkış işlemleri...

POL-NET sisteminde teknik arıza meydana geldi
EMİNYET Genel Müdürlüğü'nün pasaport işlemlerini yaptığı POL-NET sisteminde bugün saat 17.15'te arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle sınır kapılarında Hudut Kontrol Sistemi (HKS) devreye sokularak, yolcuların giriş ve çıkış işlemleri yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün pasaport işlemlerini yaptığı POL-NET bilgisayar sisteminde bugün saat 17.15'te teknik bir arazı meydana geldi. Ülke genelindeki arazı nedeniyle Edirne'de Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli, İpsala ve Dereköy Gümrük kapılarında pasaport işlemleri bir süre yapılamadı. Sınır kapılarında arıza nedeniyle devreye HKS sokularak, giriş ve çıkış yapan yolcuların işlemleri gerçekleştirildi. Kapıkule Gümrük Kapısı yetkilileri, POL-NET'teki arızanın giderilmeye çalışıldığını belirterek, HKS ile işlemlerin devam ettiğini söyledi.
HKS NEDİR?
Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun resmi internet sitesinde, HKS şöyle tanımlanıyor:
"Kullanılan ulaşım aracı cinsi fark etmeksizin her türlü hudut kapısından ülkemize giriş ya da ülkemizden çıkış yapmak isteyen vatandaşlarımızın veya yabancı şahısların beyan ettikleri belgelerinin ve biyometrik verilerinin kullanılması suretiyle   kimliklendirilmesi, PolNet Bilgi Sistemi üzerinden gerekli güvenlik kontrollerinin yapılması ve gerçekleştirilen tüm işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlayan bilgi sistemidir."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314