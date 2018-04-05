Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa Tokat'ta anıldı

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - PLEVNE Kahramanı Gazi Osman Paşa, vefatının 118'inci yıl dönümünde, doğum yeri Tokat'ta düzenlenen törenle anıldı.

1832-1900 yılları arasında yaşayan ve özellikle 1877- 1878 Osmanlı- Rus Savaşı Plevne savunmasındaki başarılarından dolayı Sultan 2'nci Abdülhamid tarafından 'Gazi' unvanı verilen Tokat doğumlu Gazi Osman Paşa için kentte anma töreni düzenlendi. Gazi Osman Paşa Müzesi'nde düzenlenen törene Tokat Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın her yıl Tokat'ta anıldığını belirterek, ''Gazi Osman Paşa’mızın hatırlandığı bir gündeyiz. Tokat böyle bir şehirdir, şehitler diyarıdır, kahramanlar diyarıdır, nice böyle kahramanlar çıkarmıştır. Bu topraklarda asla vatanına ihanet edeni bulamazsınız. Onun için Tokat’ta Gazi Osman Paşalar yetişmiştir. O bizim medarı iftiharımızdır. Adına marş yazılan az sayıda kumandanlar arasındadır" dedi. Konuşmanın ardından protokol üyeleri Gazi Osman Paşa'nın bal mumu heykeli, Osmanlı ve Rus askerlerinin üniformaları, dönemin mekteplerinde okutulan kitapların yer aldığı müzeyi gezdi.

FOTOĞRAFLI