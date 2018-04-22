Plastiksiz bir dünya için harekete geçtiler

ADANA'nın merkez Seyhan Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, 'Plastiksiz bir dünya' kampanyası başlatarak semt pazarlarında vatandaşlara bez torba dağıttı.Şakirpaşa Mahallesi İsmail Hazar Kapalı Semt Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla buluşan Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, 'Plastiksiz bir dünya' kampanyası kapsamında hazırlanan bez torbaları dağıttı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Zeydan Karalar, tezgahları dolaşarak esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti.'ÖRNEK OLMALI'Çevre kirliliğinde en büyük etmenlerden birisinin de plastik kullanımı olduğunu belirten Zeydan Karalar, şunları kaydetti:"Plastik maddesinin bu kadar kontrolsüz kullanımına 'dur' demenin zamanı gelmiştir. Birçok ülkede marketlerde plastik poşet kullanımı yasaklanmıştır. Plastik şişelerin yasaklanması için de kamuoyu hareketliliği artmıştır. Ülkemizin de aynı yönde davranması kaçınılmazdır. Bu gerçeklerden hareketle Seyhan Belediyesi plastik kullanımına karşı farkındalık yaratma kampanyası başlatmıştır. Umuyorum ki plastik kullanımı ve doğanın kirletilmesine karşı başlattığımız kampanya herkese örnek olur."

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