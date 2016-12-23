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PKK'nın yola tuzakladığı 500 kiloluk patlayıcı imha edildi

MARDİN'in Dargeçit ve Midyat ilçeleri arasındaki karayoluna PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan 500 kiloluk el yapımı patlayıcı, yolda kontrol yapan güvenlik güçleri tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi. Dargeçit -Midyat...

PKK'nın yola tuzakladığı 500 kiloluk patlayıcı imha edildi
MARDİN'in Dargeçit ve Midyat ilçeleri arasındaki karayoluna PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan 500 kiloluk el yapımı patlayıcı, yolda kontrol yapan güvenlik güçleri tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi.
Dargeçit -Midyat karayolu Korucuköy mevkiinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, yolda patlayıcı arama ve kontrolü yapan güvenlik güçleri tarafından farkedildi. Yapılan incelemede 500 kilo olduğu tespit edilen el yapımı patlayıcı, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü olarak patlatılarak imha edildi. Patlamanın ardından yolda büyük bir çukur oluştu. Hasar gören yol, olası bir duruma karşı Dargeçit-Midyat istikametlerinden çift taraflı olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan onarım çalışmasının ardından kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.

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