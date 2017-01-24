PKK'nın sosyal medya hesaplarını kullanan 2 kişi tutuklandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK'nın sosyal medya hesaplarını kullandığı iddia edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK'nın sosyal medya hesaplarını kullandığı iddia edilen kişilere yönelik yaptığı operasyonda gözaltına aldığı 2 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. TEM ekipleri, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) tarafından üstlenilen saldırıların öncesi ve sonrasında paylaşımları yaptığını tespit ettiği Evrim Ezgi Ş. ve Muhammed Safa D. bugün sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.