PKK'nın şehit ettiği anne ve bebeği için mevlit

Yüksekova'da geçen Salı günü hain saldırıda şehit olan Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa için Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Kapıkale Geçidi'ndeki kayınpederinin evinin önüne kurulan taziye çadırında mevlit okutuldu. Mevlit programına, Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Müftüsü Şahin Güven ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlitte şehit anne ve oğlu için dualar okundu, terör kınandı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, astsubay çavuş Serkan Karakaya'ya başsağlığı dileğinde bulundu.
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