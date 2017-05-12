PKK'nın Dürümlü katliamında ölen 16 köylü törenle anıldı

Canan ALTINTAŞ- Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da PKK'nın 15 ton patlayıcı yüklü aracı Dürümlü Mezrası'nda infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 16 vatandaş, Tanışık Köyü'ndeki mezarları başında düzenlenen törenle anıldı. 16 kişi için tören öncesi mevlit okutulurken, olağanüstü güvenli önlemi dikkat çekti. Anma töreninde konuşan Vali Hüseyin Aksoy, bir tek terörist kalmayıncaya kadar terörle mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Şu saat itibariyle de Bingöl, Muş ve Diyarbakır üçgeninde devam eden büyük bir operasyonumuz var" dedi.

Merkez Yenişehir İlçesi Sarıkamış Köyü Dürümlü Mezrası'nda 12 Mayıs 2016 günü bomba yüklü kamyonun infilak ettirilmesi sonucu Tanışık Köyü'nde yaşayan ve hayatını kaybeden 16 kişi mezarları başında düzenlenen törenle anıldı. Tanışık Köyü'ndeki anma törenine AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Adnan Taşdan, kamu kurum müdürleri ve yakınlarını kaybeden köylüler katıldı.

MEVLİT OKUNDU

Jandarma ve polis özel harekat timleri köy evlerinin damlarında güvenlik önlemi alırken, jandarma özel harekat timlerinin milli keskin nişancı tüfeği MKEK Bora-12 (JNG-90) ile görev yaptığı görüldü. Köy camisinde kılınan Cuma Namazı'nın ardından protokol ve beraberindekiler köy taziye evine geçti. Burada mevlit yemeği yiyen protokol ve köylüler, daha sonra patlamada yaşamını yitiren 16 kişi için yaptırılan şehitliğe geçti. Yaşamını yitirenlerin mezarlarına karanfil bırakan Vali Aksoy ve beraberindekiler, daha sonra ölenler için burada da Kuranı Kerim okutuldu. Yapılan duların ardından patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları mezarları başına gelerek ağıtlar yakıp dua etti.

VALİ: SONUNA KADAR MÜCADELE

Vali Aksoy burada yaptığı konuşmada, 12 Mayıs 2016 tarihinde Sarıkamış Köyü Dürümlü Mezrası'nda meydana gelen patlamada 16 sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, 26 vatandaşın da yaralandığını ve 38 çocuğun yetim kaldığını söyledi. Terörle mücadele konusunda devletin büyük bir kararlılık içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Vali Aksoy şunları söyledi:

"Terör sonlanıncaya kadar, elinde silahlı tek kişi kalmayıncaya kadar bütün güvenlik birimlerimiz büyük bir hassasiyet içerisinde bu çalışmalarına devam edecektir. Şu saat itibariyle de Bingöl, Muş ve Diyarbakır üçgeninde devam eden büyük bir operasyonumuz var."

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