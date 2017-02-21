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PKK'nın 30 yıl önce katlettiği 8 köylünün mezarı şehitlik oldu

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'ne bağlı Açıkyol Köyü'ne 30 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda 3 aileden öldürülen 8 kişinin mezarlarının bulunduğu yer, Nusaybin Belediyesi tarafından düzenlendi. Bölge şehitliğe...

PKK'nın 30 yıl önce katlettiği 8 köylünün mezarı şehitlik oldu
MARDİN'in Nusaybin İlçesi'ne bağlı Açıkyol Köyü'ne 30 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda 3 aileden öldürülen 8 kişinin mezarlarının bulunduğu yer, Nusaybin Belediyesi tarafından düzenlendi. Bölge şehitliğe dönüştürülürken önüne Türk bayrağı dikildi.

Nusaybin'e bağlı Açıkyol Köyü'ne PKK tarafından 7 Mart 1987 tarihinde düzenlenen baskında Şerini, Selma, Felek, Şerif ve Cumhur Tunç, Bedran Erdem ve Süleyman ile Selim Ayık katledildi. 8 kişinin mezarlarının bulunduğu möy mezarlığı Nusaybin Belediyesi tarafından düzenlenerek şehitliğe dönüştürüldü. Etrafı Midyat'tan getirilen taşlar ile örülen ve yanına bayrak dikilen şehitlik ile ilgili konuşan Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kemal Aslan şunları söyledi:

"1987 yılında, PKK terör örgütü köyümüze saldırarak 8 köylümüzü katletti. 30 yıl içinde şehitlikte birkaç yıl anma törenleri düzenlendi. Şehitlerimizin mezarları bakımsızdı. Nusaybin Belediyesi Fen işleri tarafından şehitliklere bakım ve onarım faaliyetleri çerçevesinde Açıkyol köyümüzdeki şehitlik etrafı Midyat taşlarıyla yenilenerek ilk kez Türk bayrağımız dalgalanıyor. Köy yolumuz şose ve bozuktu, yaklaşık 10 kilometre yolumuzda asfaltlandı. Şehitlerimize sahip çıkan Belediye Başkan Vekili Kaymakamımız Ergün Baysal'a teşekkür ederiz."

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