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PKK'lı teröristler kepçe operatörünü ikinci kez kaçırıp öldürdü

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), () - DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi'nde bir süre önce PKK terör örgütü tarafından kaçırılıp serbest bırakılan kepçe operatörü 30 yaşındaki Mahmut Taşkıran dün teröristler tarafından ikinci kez...

PKK'lı teröristler kepçe operatörünü ikinci kez kaçırıp öldürdü

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), () - DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi'nde bir süre önce PKK terör örgütü tarafından kaçırılıp serbest bırakılan kepçe operatörü 30 yaşındaki Mahmut Taşkıran dün teröristler tarafından ikinci kez kaçırılarak öldürüldü.
Yapımı devam eden Silvan Barajı'nda kepçe operatörü olarak çalışan bir kız çocuğu babası Mahmut Taşkıran, yaklaşık 6 ay önce PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak 3 gün alıkonuldu. Serbest bırakılan Mahmut Taşkıran, dün akşam saatlerinde Bablas Mahallesi'ndeki evine gelen bir grup PKK'lı tarafından yeniden kaçırıldı.
Taşkıran ailesinin olayı güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine, bölgede arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarının devam ettiği sabah saatlerinde Dolapdere Köyü mevkiinde bulunan köylüler, Taşkıran'ın cansız bedenini yol kenarında buldu. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, silahla öldürülen Taşkıran'ın cenazesini Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada bir süre bekletilen cenaze otopsi yapılmak üzere Diyarbakır'a gönderildi.
Silvan Kaymakamı Adem Çelik, olayın tüm yönüyle araştırıldığını ifade ederek, faillerin bulunması için operasyon başlatıldığını söyledi. 

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