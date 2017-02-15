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PKK itirafçısını öldüren PKK'lılar hakkında iddianame

DENİZLİ'nin Yeşilyurt Mahallesi'nde, 1992'de cezaevinden tahliye edilen PKK itirafçısı Murat Aydın'ın öldürülmesi ve babaannesi Kumri Aydın'ın silahla yaralanması olayına karışan ancak yakalanamayan 3 PKK üyesi hakkında, soruşturma...

PKK itirafçısını öldüren PKK'lılar hakkında iddianame
DENİZLİ'nin Yeşilyurt Mahallesi'nde, 1992'de cezaevinden tahliye edilen PKK itirafçısı Murat Aydın'ın öldürülmesi ve babaannesi Kumri Aydın'ın silahla yaralanması olayına karışan ancak yakalanamayan 3 PKK üyesi hakkında, soruşturma zaman aşımına uğramadan iddianame hazırlandı. 25 yıldır aranan kişi, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü adına cinayet işlemek ve yaralamak' suçundan gıyabında yargılanacak.
Diyarbakır'da 1992'de cezaevinden tahliye olan PKK itirafçısı Murat Aydın, Denizli'ye geldiğinde yaşadığı Yeşilyurt Mahallesi'nde 25 yıl önce eve gelen silahlı kişiler tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Aynı saldırıda babaannesi Kumri Aydın ise yaralandı. Yapılan soruşturma kapsamında cinayet faillerinin PKK üyesi oldukları tespit edilen Mehmet Akyol, Hüsnü Öner ve Hikmet Olam oldukları belirlendi. Soruşturma kapsamında PKK itirafçısını öldüren 3 kişiden birinin yurt dışında yaşadığı, diğer ikisinin de PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı tespit edildi. Cinayeti işlediği belirlenen 3 kişi hakkında yakalama kara çıkarıldı, ancak zanlılar 25 yıldır bulunamadı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın zaman aşımına uğramaması için aranan 3 kişi hakkında yeni bulunan delillerle birlikte iddianame hazırladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Yapılan soruşturma işlemleri neticesinde olayın şüphelileri olan 3 kişi tespit edilerek, bu şüphelilerin PKK terör örgütü üyesi oldukları, PKK Terör Örgütü üyesi olarak örgüt üyeliği faaliyeti kapsamında suç teşkil eden ve vahim nitelikle olan adam öldürme ve yaralama eylemlerini gerçekleştirdiklerine ilişkin güçlü delillere ulaşılmıştır. Üzerlerine atılı devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçu ile kasten adam öldürme ve yaralama suçundan Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Büromuz tarafından terör suçlarına bakmakla görevli Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne hitaben iddianame düzenlenmiştir" denildi. Aranan üç kişi, gıyaplarında açılacak davada yargılanacak" denildi.

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