 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'de imzalar, perşembe günü genel merkeze teslim edilecek
CHP'de kurultay için imzalar hazır
Trump: İran ile ne zaman isterlerse görüşebilirim
Trump: İran ile ne zaman...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB'ın denetim yetkisini artırdı
TÜRSAB'ın denetim yetkisi artırıldı
Giresun'da Polisten şiddet gören yaşlı adam öldü; 2 polis açığa alındı
Giresunlu'lardan yaşlı adama şiddete sert...

PKK'dan hain tuzak: Asker eşi ve bebeği öldü (3)

ACI HABER SİVAS'IN ŞARKIŞLA İLÇESİNE ULAŞTI Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden...

PKK'dan hain tuzak: Asker eşi ve bebeği öldü (3)

ACI HABER SİVAS'IN ŞARKIŞLA İLÇESİNE ULAŞTI
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit olurken, acı haber Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan aileye ulaştı.
Yüksekova'da otomobiliyle seyir halinde olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın eşi Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Anne ve oğlunun şehadet haberi Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehit Nurcan Karakaya'nın Şarkışla ilçesi İstiklal Mahallesi Bahar Sokak’ta  yaşayan annesi Suudiye Demir’e (57), kızının ve torununun şehadet haberi askeri yetkililerce verildi. Ailenin evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziyede bulundu.  Nurcan Karakaya’nın babası Hakim Demir’in 2004 yılında vefat ettiği, annesi Suudiye Demir'in oğlu Emirhan Demir (15) ile ilçede birlikte yaşadığı öğrenildi.
Şehit Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya için yarın Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı’nda gerçekleştirilecek. Törenin ardından önce eşi Jandarma Astsubay Çavuş  Serkan Karakaya’nın memleketi Kayseri'ye getirilecek cenazeler için burada helallik alınacak. Ardından karayolu ile Sivas'ın Şarkışla ilçesine getirilecek cenazeler ikindi namazı sonrası Muhsin Yazıcıoğlu Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar