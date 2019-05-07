Piyasaya sahte para süreceklerdi; kalpazanlara operasyon kamerada

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () BAĞCILAR'da kalpazanlara yönelik düzenlenen operasyonda, sahte 5 milyon 700 bin lira ile sahte 2 milyon ABD doları ele geçirildi. Operasyon kapsamında 8 kişi, paraların kesimini tamamlayıp dağıtıma geçtiği sırada yakalandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin ürettiği sahte paraları piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı 3 aylık çalışmada Süleyman A. liderliğindeki 8 şüphelinin piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte ABD doları ve Türk lirası bastığını tespit etti. Polis ekipleri Bağcılar’da şüphelilerin kullandığı matbaaya ve çeşitli adreslere düzenledikleri eş zamanlı baskında Süleyman A.’nın da arasında bulunduğu 8 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

YAKLASIK 18 MİLYON LİRA

Adreslerde yapılan aramalarda kesimi yapılarak hazırlanmış 20 liralık banknotlar halinde sahte 5 milyon 700 bin lira, 100 ABD dolarlık banknotlar halinde sahte 2 milyon ABD doları ele geçirildi. Polis ekipleri piyasaya sürülmek üzere hazır olan paraları bazı şüphelilerin araçlarına yükleyerek satmak için yola çıktığı an şok baskınlar yaptı.

Gözaltındaki şüpheliler, Vatan Caddesi’nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Süleyman A.’nın da arasında bulunduğu 8 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



OPERASYONLAR POLİS KAMERASINDA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı eş zamanlı baskınlar polis kameralarına yansıdı. Şüphelilerin sahte paralarla dağıtıma çıktığı an ekipler tarafından gözaltına alınması, araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilen paralar görüntülendi. Ekiplerin paraların basıldığı matbaalarda yaptığı aramalarda ele geçirdiği para kalıpları ve çeşitli malzemeler görüntülere yansıdı.

(FOTOĞRAF)