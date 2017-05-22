Pittbull'lu bıçaklı saldırı kurbanı sokak köpeğine belediye sahip çıktı

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, () - MANİSA'nın Yunusemre İlçesinde, 3 gencin önce 2 pitbull cinsi köpeği saldırttığı, ardından bıçakla yaraladığı sokak köpeğine Manisa Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Yunusemre'nin Muradiye Mahallesi'nde geçen 19 Mayıs akşamı, gezdirdikleri pitbull cinsi 2 köpeği bir sokak köpeğinin üzerine saldırtan 3 genç, bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bir süre pitbull cinsi köpeklere direnen sokak köpeği daha sonra can havliyle kaçmaya çalıştı. Kaçan köpeğin peşinden giden pitbull sahiplerinden biri ise hayvanı önce tekmeledi ardından da bıçakladı.

Yaralı hayvanın imdadına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koştu. Hayvanları Koruma Derneği (HAKDEM) Manisa Şube Başkanı Reyhan Elbirliler ile birlikte yaralı hayvanı Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getiren Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, 'Masum' adını verdikleri köpeğin tedavisi süresince başında bulundu.

BELEDİYENİN ŞEFKATLİ KOLLARINDA

Olayın kabul edilemez olduğunu belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş şunları söyledi:

"Muradiye'de güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan bir vahşete ne yazık ki hepimiz şahit olduk. Masum artık Büyükşehir Belediyemizin şefkatli kollarında. Dostumuza veteriner hekim arkadaşlarımız gerekli tıbbi müdahaleyi yaptı. Masumun yaşadığı travmayı atlatması için seferber olduk."

HAKDEM Başkanı Reyhan Elbirliler de, yaşanan olayı kabul edilemez bulduklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.



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