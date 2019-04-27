Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Heyelan riski taşıyan 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor
Heyelan riski taşıyan 278 konut...
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...

Pitbull, girdiği kümeste 14 tavuğu telef etti

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, pitbull cinsi köpek, bir evin bahçesinde bulunan kümese girerek 14 tavuğu telef etti. Kervansaray Mahallesi'nde bulunduğu evin bahçesinden tasmasını kopararak kaçan pitbull cinsi köpek, İsmail Kocabaş'a...

Pitbull, girdiği kümeste 14 tavuğu telef etti
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, pitbull cinsi köpek, bir evin bahçesinde bulunan kümese girerek 14 tavuğu telef etti.
Kervansaray Mahallesi'nde bulunduğu evin bahçesinden tasmasını kopararak kaçan pitbull cinsi köpek, İsmail Kocabaş'a ait evin bahçesine girdi. Bahçede bulunan kümese giren köpek, burada bulunan 14 tavuğu parçaladı. Kocabaş, saat 12.00 sıralarında bahçesine gittiğinde, tavuklarının telef olduğunu gördü. Bahçede bulunan köpeğe tasma takıp, bir ağaca bağlayan Kocabaş, daha sonra durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, köpeği teslim alarak sokak hayvanları barınağına götürdü. Köpeğin sahibine ise henüz ulaşılamadı. Telef olan tavuklar ise gömüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328