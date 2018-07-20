Pisten çıkan uçağın teknik aksamı ve parçaları sökülecek

TRABZON Havalimanı'na iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan, bir daha uçurulamayacağına karar verilince apronda bekletilmeye başlanan Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağının teknik aksamı ve bazı parçaları sökülecek. Uçağın gövdesinin ne yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

​Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak günü, Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken kontrolden çıkıp, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. 162 yolcusu ve 6 kişilik mürettebatı, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edilen uçak için uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı’nda kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı.

YOLCULARIN PSAKOLOJİSİNİ BOZDUĞU İDDİA EDİLİYORDU

Trabzon Havalimanı apronunda, park halinde kanadı sarılı halde bekletilen uçak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce deniz dolgusu üzerindeki 'Gülcemal' projesine entegre edilip, kütüphane olarak kullanılmak üzere istendi. Sigorta şirketiyle yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınamayan uçağın, yolcuların psikolojilerini bozduğu yönünde havalimanı yetkililerinden şikayetler gelmeye başladı.

İHALEYİ İNGİLTERE VE KANADALI ŞİRKETLER KAZANDI

Apronda günlüğü 80 TL karşılığında bekletilen uçağın teknik aksamı ve bazı parçalarını kullanmak üzere, sigorta şirketinin açtığı ihaleyi İngiltere ve Kanadalı şirketler kazandı. Her iki şirket yetkililerinin yakın zamanda kente gelerek uçağın parçalarının sökümüne başlayacağı belirtildi. Uçağın gövdesisin ne yapılacağı konusu ise henüz netlik kazanmadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bu arada uçak kazasıyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma da sürüyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım Ekibi'nce başlatılan incelemeye ilişkin rapor, pilotlar ve kabin görevlilerinin ifadeleri ile dinlenen yolcuların ifadelerinin alındığı soruşturma sonrası iddianame hazırlanacak.

PİLOTLAR İFADE VERMİŞTİ

Uçağın birinci pilotu Ender Bayraktar (62), soruşturma kapsamındaki ifadesinde, kalkış öncesi uçakta herhangi bir soruna rastlamadıklarını; ancak inişten kısa süre sonra uçağın sola yöneldiğini ve motorun kopmasıyla toprak zeminde bir süre sürüklediklerini belirtmişti. Uçağın yardımcı pilotu İrfan Yavuz (46) ise ifadesinde, uçağın tekerlekleri piste değdikten sonra yavaşlamadığını, ardından da denize yöneldiğini ve kontrolü kaptan pilotun devraldığını söylemişti.



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