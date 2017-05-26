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Piste düşen yavru leylek yaralandı

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki, Milas- Bodrum Havalimanı'ndan kalkış yapan bir uçağın arkasında uçarken birden yere düşen leylek başından yaralandı. Başını çarpmaya bağlı görme yetisini de kaybettiği sanılan yavru leylek, tedavisi...

Piste düşen yavru leylek yaralandı
MUĞLA'nın Milas ilçesindeki, Milas- Bodrum Havalimanı'ndan kalkış yapan bir uçağın arkasında uçarken birden yere düşen leylek başından yaralandı. Başını çarpmaya bağlı görme yetisini de kaybettiği sanılan yavru leylek, tedavisi için Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerine teslim edildi.
Her ikisi de evli, bir çocuk babası olan elektrik teknisyeni Bayram Atıcı (40) ile elektrik teknikeri Hasan Kıran (30), dün öğle saatlerinde görev yaptıkları Milas-Bodrum Havalimanı'ndan kalkış yapan bir uçağın arkasında uçan bir yavru leyleğin birden havada taklalar atarak piste düştüğünü farketti. Atıcı ve Kıran, düştükten sonra toparlanıp, pistin kenarındaki otluk alana gelen leyleğin yardımına koştu.
İki görevli, düştüğünde başına darbe aldığı için sersemlemiş bir haldeki leyleği bulunduğu yerden daha güvenli bir yere aldı. Ardından da Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne durum bildirildi. Gözleri görmediği farkedilen leylek hayvan, aynı gün akşam saatlerinde Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nden gelen görevlilerden Durmuş İnce'ye teslim edildi. İnce, kanadında kırık bulunmadığını, sadece başına düşmeye bağlı bir darbe aldığı ve buna bağlı olarak görme yetisini kaybettiğini zannettikleri leyleği tedavisi ve rehabilitasyonu için Ula İlçesi Gökova Mahallesi'ndeki anlaşmalı veterinerlerine götürüp, tedavisini yaptıracaklarını söyledi.
Yaralı leyleği bulan Bayram Atıcı, "Yavru leylek, havalimanından kalkış yapan bir uçağın arkasında uçuyordu. Hava boşluğuna denk gelmiş olsa gerek ki, bir anda düşüp, piste çakıldı. Yaralı leyleği, tedavisi için Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerine teslim ettik. Yavru leyleğin çok sayıda yuvanın bulunduğu havalimanının yakınındaki Koru Köyü'nden geldiğini tahmin ediyoruz. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur ve doğal ortamına döner. Bir gün önce de yine pistin yakınında yaralı bir martı bulup, tedavisi için veterinere göndermiştik" dedi.

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