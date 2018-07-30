Pis su kanallarında serinliyorlar

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin Çukurovası olarak bilinen Iğdır'da sıcaktan bunalan çocuklar ve gençler, serinlemek için pis suyun aktığı kanallarda yüzüyor.

Hava sıcaklığının 42 dereceye çıktığı Iğdır'da çocuklar ve gençler, kent merkezinin çevresinden geçen tarla sulamasında kullanılan kanallara girerek serinliyor. Gençler, hastalanmaktan korkmadıklarını, serinlemek için yıllardır bu sulara girdiklerini söyledi. Havaların çok sıcak olduğunu ifade eden bir genç, "Su pis ama yutmadığımız sürece problem yok. Küçük bir yer olduğu için boğulma tehlikeside çok az. Iğdır'da bir tane yüzme havuzu var o da paralı. Paramız olsa elbette burada girmeyiz" dedi.

Akan pis su kanallarının deniz veya havuz gibi kullanılmasının çok tehlikeli olduğunu ifade eden Iğdır Devlet Hastanesi Enfeksiyon Uzmanı Dr. Hatun Öztürk Çerik ise şunları söyledi:

"Yaz mevsimi nedeniyle Iğdır'da bulunan su kanallarında insanlar yıkanarak serinliyor. Bu yıkanmalar boğulmalara da neden olmaktadır. En önemlisi enfeksiyon hastalığına yol açmaktadır. Bu sulardan insanlar cilt, göz, kulak enfeksiyonuna yakalanabilirler. Su kanalına girenlerde ateş, karın ağrısı, gibi hastalık belirtileri olabiliyor. Bu su kanalları mikrop ve hastalık saçmaktadır, Çünkü her türlü atık madde suyun içinde var. Aileler çocuklarını bu kanallarda yıkanmasına müsaade etmemelidir. Özellikler gözlerde kapacağı mikrop büyük tehlike arz etmektedir."



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