Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nden KHK tepkisi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - PİR Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi, çıkarılan son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Alevi kurumlarının yöneticileri ve akademisyenlerin ihraç edilmesine tepki gösterdi.

Pir Sultan Abdal Derneği Sivas Şubesi Başkanı Hidayet Yıldırım düzenlediği basın toplantısında. bu kararnamelerin iptal edilmesi ve haksız nedenlerle meslekten ihraç edilen herkesin görevlerine iade edilmesi gerektiğini söyledi. Hidayet Yıldırım, etullah Gülen Cemaati tarafından oluşturulan terör örgütünün 15 Temmuz'da giriştiği kanlı darbe girişimini bahane edilerek 'darbeden darbe devşirildiğini' ileri sürdü. Yıldırım, şunları söyledi:

"AKP hükümeti ülkeyi OHAL süreci ile KHK ile yönetmeye başlamıştır. Sözüm ona darbecilerle mücadele etmek için ilan ettikleri OHAL sürecinde muhalif olan kesimlere savaş açılmış ve adeta sağ gösterip, sol vurulmuştur. KESK üyesi olan ve haksız ve hukuksuz bir biçimde ihraç edilen bütün kamu emekçileri bizim canımızdır ve onların yanlarında olacağımızı beyan ediyoruz. Genel olarak Alevilerin, özelde ise Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin sabrı denenmek isteniyorsa buna hiç lüzum yoktur. Dün olduğu gibi bugün de haksızlıklarınızın, hukuksuzluklarınızın önünde diz çökmeyeceğiz."

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