Pilotun manevrası olası tehlikenin önüne geçti

Anıl UÇAN/-(İSTANBUL)-İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan uçağın pilotu kuş sürüsüyle karşılaşınca otomatik pilottan çıkarak manevra yapmak zorunda kaldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan havalanan bir uçağın pilotu kuş sürüsüyle karşılaşınca uçağı otomatik pilottan çıkararak manevra yapmak zorunda kaldı. Pilotun bu hamlesi olası bir tehlikeyi önledi. Pilot o anları, Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne bildirdi. Kalkıştan hemen sonra kuşlara çarpmamak için manevra yapan pilot, "Sürüler var oto pilottan çıkıp manevra yapmak zorunda kaldık, bilginiz olsun. Kalktıktan sonra 2 bin feet'e (600 metre) geçerken belki 50 tane büyük kuş sürüsü çıktı karşımıza aynı filmlerdeki gibi, oto pilottan çıkıp manevra yapmak zorunda kaldık demin kalkan uçakları uyarırsanız iyi olur" bilgisini paylaştı. Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlisi de, "Anlaşıldı efendim Gökçen Kule'yi uyaracağım" cevabını verdi. Uçaklara en çok çarpan kuş türlerinin başında martı ve leylekler geliyor. Yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisi 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.