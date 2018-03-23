Pilot Üsteğmen, F-16 köyün üzerine düşmesin diye kendini feda etti/ Ek fotoğraflar
23 Mart 2018 Cuma 13:25
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