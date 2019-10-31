banner314

banner325

Son Dakika

Pilot Pist başından tilki geçti

Gökhan ARTAN İSTANBUL()-İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı?nı kullanan bir yolcu uçağının pilotunun tilki görmesiyle ilgili yaptığı anonsun ses kaydı ortaya çıktı. Pilotun, ?06 pist başından güneye bir tane tilki geçti, bilginiz olsun.Şu...

GENEL 30.10.2019, 17:02

Gökhan ARTAN İSTANBUL()-İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı?nı kullanan bir yolcu uçağının pilotunun tilki görmesiyle ilgili yaptığı anonsun ses kaydı ortaya çıktı. Pilotun, ?06 pist başından güneye bir tane tilki geçti, bilginiz olsun.Şu anda güneydeki kulübeler civarına doğru gidiyor? anonsu dikkat çekti.
Dünya genelinde alınan tüm önlemlere rağmen zaman zamana nereden girdiği belli olmayan aprona giren köpek olayları ile karşılaşılıyor. Uçaklara zarar vermemesi adına kuşlarla mücadele eden apron ekipleri de, köpeklere karşı da mücadele veriyor. Köpekler nedeniyle geçmişte Atatürk Havalimanı'nda pas geçme olayları da yaşandı. Daha önce Atatürk Havalimanı?nda aprona girerek uçuş trafiğini olumsuz etkileyen köpekler için oluşturulan köpek yakalama timi ise, apronda kafes tuzak yöntemiyle herhangi bir zarar vermeden yakaladıkları köpekleri barınaklara teslim etmişti. Sadece 2015 yılında Atatürk Havalimanı?nda 90 köpek yakalanırken, Sabiha Gökçen Havalimanı?nda görevlilerin aprona nereden girdiği belli olmayan bir tilkiyi yakalamak için de yoğun çaba gösterdikleri  ortaya çıktı.
?PİST BAŞINDAN GÜNEYE TİLKİ GEÇTİ?
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı?nda bir yolcu uçağının pilotunun tilki görmesiyle ilgili yaptığı anonsa ait ses kaydı da ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda pilot, ?06 pist başından güneye bir tane tilki geçti, bilginiz olsun. Şu anda güneydeki kulübeler civarına doğru gidiyor? anonsunu hava trafik kontrolörüne yapması üzerine görevliler harekete geçmişti.Pilotun pist başından güneye tilkinin gittiğini rapor etmesi üzerine hareketli anlar yaşanmış,  uçuş güvenliğini tehlikeye atılmaması adına apronda ekipler araç göndererek tilkiyi arama çalışması başlatmıştı.
PİLOT VE KULE KONUŞMASI ŞÖYLE;
PİLOT 06 pist başından güneye bir tane tilki geçti, bilginiz olsun. Şu anda güneydeki kulübeler civarına doğru gidiyor
KULEAnlaşıldı 06 pist başından güneye kulübeye doğru dediniz doğru mu
PİLOTMutabıkız, şu anda overrun(pist başlangıç noktası) civarında bilginize

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 06:01
Güneş 07:27
Öğle 12:53
İkindi 15:41
Akşam 18:08
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 10 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 10 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Osasuna 10 14
10. Levante 11 14
11. Valencia 11 14
12. Real Valladolid 11 14
13. Getafe 10 13
14. Deportivo Alaves 11 12
15. Real Betis 11 12
16. Mallorca 10 10
17. Eibar 10 9
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5