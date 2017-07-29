Pilot, 11 feet’te balon gördü kuleye bildirdi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () Merzifon -İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağının pilotu 11 bin feet’te kırmızı bir balona bağlı R harfi taşıyan bir cismin yanlarından geçtiğini gördü.

Edinilen bilgiye göre; Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşan Boeing 737-900 tipi THY'nin Merzifon-İstanbul seferini yapan uçağın pilotu pilotu, Pendik üzerinde uçağın yanından tehlikeli bir şekilde balon geçti. THY pilotunun, "Şu anda bulunduğumuz yerde kırmızı bir balona bağlı metal R harfi taşıyan 11 bin 300 feet'te bir cisim yanımızdan geçti. Çok tehlikeli bir şekilde" raporu üzerine hava trafik kontrolörü de balonun diğer uçaklara tehlike oluşturmaması adına pilotlara bilgilendirmede bulundu.

