Piknik yaparken bulduğu yaralı tavşanı yetkililere teslim etti

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyündeki ormanlık alanda piknik yapan Hüseyin Şakir, yaralı bulduğu yavru yabani tavşanı tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Keşan'a bağlı Çamlıca köyündeki ormanlık alana ailesiyle birlikte piknik yapmaya giden Hüseyin Şakir, yürüyüşe çıktığı sırada, bacağından yaralı yavru yabani tavşanı buldu. Şakir, bir kutuya koyarak Keşan'a getirdiği yaralı tavşanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Bölge Müdürlüğü Keşan Şefliği ekiplerine teslim etti.

Hüseyin Şakir, yavru yabani tavşanın başka bir hayvanın saldırısı sonucu bacağından yaralandığını ve bu nedenle yürüyemediğini belirterek, "Ben aynı zamanda yasal kayıtlı bir avcıyım. Av sezonu kapalı ve bu hayvanlar şu an üreme mevsiminde. Bizler doğaya saygı duyan ve doğayı koruyan insanlarız. İnsanlığın başı her şeyden önce merhamettir. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri konuya ilgi ve alaka gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Keşan Şefliği ekipleri, yaralı tavşanın Keşan'daki özel bir veteriner kliniğinde tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğaya bırakılacağını kaydetti.



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