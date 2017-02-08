Piknik alanındaki kirlilik valiyi kızdırdı

DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'ndeki Saklıgöl Piknik alanındaki kirlilik, Vali Ahmet Altıparmak'ı kızdırdı. Kirlilik fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşan Vali Altıparmak, çöplerini toplamayanların kameralarla tespit edilip, piknik alanlarına girişlerinin yasaklanacağını da hesabında yazarak tepkisini gösterdi.Honaz İlçesi'ndeki Saklıgöl Piknik alanında piknikçilerin yarattığı kirlilik gündeme gelince Denizli Valisi Ahmet Altıparmak da duyarsız kalmadı. Twitter hesabından piknikçilerin yarattığı kirliliğin fotoğraflarını paylaşan Vali Altıparmak, yazılarıyla da tepki gösterdi. Kirlilik fotoğraflarıyla birlikte ilk paylaşımında, 'Bahar geliyor, çıkalım yine kırlara, övünelim insanlığımızla, temizliğimizle, imanımızla. Saklıgöl Piknik alanı' diye yazan Vali Altıparmak, duyarsızlığa tepkisini dile getirdi. Ardından ikinci paylaşımı yapan yine kirlilik fotoğraflarıyla yapan Altıparmak, bu kez de 'Kameralarla çöpünü toplamayanlar belirlenecek, piknik alanlarına girişleri yasaklanacaktır. Bu da olmazsa alan insan girişine yasaklanacaktır' yazıp, hesabında paylaştı.

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