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PFDK'dan Ahmet Nur Çebi'ye 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Antalyasporlu futbolcu Maicon Marques Bitencourt'a 3, Osmanlısporlu Anıl Karaer'e 2 maç ceza İSTANBUL / Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, sportmenliğe aykırı açıklamalarından...

PFDK'dan Ahmet Nur Çebi'ye 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Antalyasporlu futbolcu Maicon Marques Bitencourt'a 3, Osmanlısporlu Anıl Karaer'e 2 maç ceza

İSTANBUL /

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verdi.
Kurul ayrıca, Antalyasporlu futbolcu Maicon Marques Bitencourt'u 3, Osmanlısporlu Anıl Karaer'i ise 2 maç men cezası ile cezalandırdı.
Kararlar şöyle;
1- BEŞİKTAŞ A.Ş. yöneticisi AHMET NUR ÇEBİ'nun, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 28.12.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BUCASPOR Kulübünün, 26.12.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - BUCASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- OSMANLISPOR FUTBOL Kulübü sporcusu ANIL KARAER'in, 28.12.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- KAYSERİSPOR Kulübü tercümanı OĞUZHAN ERDOĞMUŞ'un, 27.12.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübünün, 27.12.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü sporcusu MAICON MARQUES BITENCOURT'un, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- BURSASPOR Kulübünün, 26.12.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - BURSASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.

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