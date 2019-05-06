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Peş peşe çıkan yangınlar için suç duyurusunda bulundular

İZMİR, () - İZMİR'in Foça ile Aliağa ilçe sınırında bulunan demir çelik fabrikaları ve termik santral için kullanılan cüruf depolama alanlarında, son dönemde sıkça yangın çıkması, bölge sakinlerini tedirgin etti. Foçalılar,...

Peş peşe çıkan yangınlar için suç duyurusunda bulundular

İZMİR, () - İZMİR'in Foça ile Aliağa ilçe sınırında bulunan demir çelik fabrikaları ve termik santral için kullanılan cüruf depolama alanlarında, son dönemde sıkça yangın çıkması, bölge sakinlerini tedirgin etti. Foçalılar, yangınların çıkış nedeninin araştırılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İzmir'in Foça ilçesine bağlı olan ve zengin ormanlık alanlarının yanı sıra doğal su kaynakları ile de ilgi çeken Ilıpınar Mahallesi Gölyüzü mevkisinde, demir çelik fabrikaları ve termik santral için cüruf depolama alanı kullanılmaya başlandı. Kontrolsüz olarak kullanılan döküm alanlarında, son günlerde peş peşe yangın çıkması, bölge sakinlerini tedirgin etti. Foça Belediyesi ve Belediye Meclis üyeleri, Foça Kent Konseyi, Foça Çevre Platformu, Foça Forum, Yeni Foça Forum ve CHP Foça İlçe Örgütü'nün yanı sıra çok sayıda kişi, tepkilerini dile getirmek için Hükümet Konağı önünde bir araya geldi. Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, yaptığı açıklamada, "Foça'nın havasından suyundan ekmeğinden vücut bulmuş insanları olarak havamıza, suyumuza, ekmeğimize karşı yapılan bu saldırıyı, bu insanlık suçunu duyurmak için toplandık. Bunun için bir olduk ve bu saldırı devam ederse binler, on binler olarak mücadele edeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz" dedi.
'BİRİLERİNİN CANININ YANMASI MI GEREKİYOR?'
Ilıpınar Gölyüzü mevkisinde 1 ay içinde 3'üncü kez yangın çıktığını dile getiren Fatih Gürbüz, "6 Nisan'daki yangın 48 saat sürmüştü. Bu bakalım ne zaman sönecek? Bu nasıl bir iştir? Gencelli, Ilıpınar, Yeni Foça, Kozbeyli dumanlar altındadır. Bu bölgede yıllardır açtığımız davalara, çığlıklarımıza, ne zaman kulak verilecek? İlla birilerinin canının yanması mı gerekiyor? Önce yer altı, yer üstü sularımızı kirletmeyle başladılar sonra toprağımızı şimdi sıra havamıza geldi. Bu daha ne kadar sürecek? Tehlike saçmaya devam eden tesis hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, bölgeye gelip, durumun önemini kavramalarını, bölgede hukuksuz olarak çalışan işletmelerin kapatılmasını, alınan mahkeme kararlarının uygulanmasını, bölgedeki kirleticilerin denetlenmesini ve yeni işletmelere faaliyet izni verilmemesini talep ediyoruz" diye konuştu.
Açıklamanın ardından grup, yangının çıkış nedenlerinin araştırılması, ihmal olup olmadığının tespiti için Foça Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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