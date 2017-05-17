Pervari'nin alt yapısı 35 yıl sonra yenilendi

SİİRT'in daha önce alt yapı yetersizliği nedeniyle günde sadece 3 saat su verilen ilçesi Pervari'de, altyapının 35 yıl aradan sonra yenilenmesi üzerine artık 24 saat kesintisiz içme suyu veriliyor. Belediye başkanı Tayyar Özcan, "Alt yapı çalışmalarını bitirdik, şimdi üst yapı çalışmalarına başladık"dedi.

Pervari merkez nüfusunun 6 bin iken, köylerle birlikte 36 bine çıkarak büyük bir değişime uğradığını söyleyen Belediye Başkanı Ak Partili Tayyar Özcan, “İlçemiz 1927 yılında Belediye olmuş. 2014 Mart ayında göreve geldim. İlçemizde en büyük sıkıntılarımızdan biri alt yapı idi. Yaklaşık 30-35 yıldır yani ortalama 1985'ten itibaren alt yapı çalışması yapılmamıştı su sıkıntımız mevcuttu. 'Temelden işe başlayalım' dedik. İlk olarak alt yapıdan başladık. Alt yapı çalışmasını çok kısa bir sürede yani 8 ay gibi bir sürede bitirdik. Yaklaşık 19 kilometre şehir için ishale su hattını yaptık. 30-35 yıldır günde ortalama 3 saat su veriliyordu. Ancak yeni yaptığımız su hattı sayesinde ilçemize 24 saat kesintisiz su veriyoruz" diye konuştu.

İlçe merkezini 3 ayrı bölgeye ayırdıklarını, Ankara ve İstanbul'da içme suyu şebekesi nasıl kullanılıyorsa şu an Pervari'de de anı sistemin kullanıldığını söyleyen Başkan Özcan, "İlçemizde pek fazla sıkıntımız kalmadı ve şu an üst yapıya geçtik. Alt yapı projemiz, su ishale hattımız, şehir içi su şebekemiz, yağmur suyu toplam 14 milyon gibi bir bedeli oldu. Bu Pervari gibi küçük bir Belediye'nin bunu karşılaması çok zordu. Bu konuda Bakanlıklar bize gerekli desteği verdi. Üst yapı çalışmamız yaklaşık 6 milyon proje bedelli, ona da başladık. Üst yapı çalışmalarını 4 ayda bitirmeyi planlıyoruz. Bunları bitirdikten sonra park ve bahçeler yapacağız" dedi.

Başkan Özcan, ilçenin terörle değil, güzelliklerle anılacağını belirterek, "Halk ekmek fabrikası açtık ve bu ekmek fabrikamızda vatandaşlarımıza 60 kuruş karşılığında ekmek satıyoruz. Günde 5-6 bin arasında ekmek satıyoruz" diye konuştu.



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