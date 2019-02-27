Pervari'de okullar tatil

SİİRT'in Pervari ilçesindeki okullar, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle bugün tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki tüm eğitim kurumlarının, olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu çalışanı engelliler ile hamilelerin de bugün idari izinli sayılacağı ifade edildi.