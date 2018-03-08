Pertek'te, iğne ile uyutma yerine köpeklerin öldürüldüğü iddiası

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, sokaktaki köpeklerin kısırlaştırılması için belediye ile anlaşma yapan özel bir firmanın köpekleri iğne ile uyuşturması gerekirken, iğne yapılan köpeklerin çoğunun öldürüldüğü iddia edildi. Hayvanseverler, sosyal medya üzerinden yaşananlara tepki gösterirken, Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, konu ile ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığını söyledi.Pertek ilçesinde belediye ile yaptıkları özel anlaşma gereği ilçedeki başıboş köpeklerin kısırlaştırma çalışması yapan özel bir firmanın, iğne ile uyuttuğu 30 sokak köpeğini öldürdüğü ve bu köpeklerin ilçe çöplüğüne atıldığı iddialarının sosyal medyada yer alması üzerine Tunceli Valisi'nin talimatı ile polis ve jandarma çalışma başlattı. Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı da konu ile ilgili soruşturma başlatırken, çöplükte bazı köpeklere ait leşler bulundu. Soruşturma kapsamında ilçedeki MOBESE kameraların görüntüleri incelenirken, ilçe tarım müdürlüğü ekipleri ise, köpeklerin nasıl öldürüldüğü ile ilgili çalışma başlattı.Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, konuyla ilgili Doğan Haber Ajansı () muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerin öldürülmesi ile ilgili, "İlçemizde köpeklerin kısırlaştırılması için özel bir firma ile anlaşmamız vardı. Bu firma ilçemizde geçmiş yıllarda da yakın zamanda da bir çalışma yapmış. Köpekleri kısırlaştırmak için çalışma yapan firmanın kısırlaştırma çalışması ve ameliyat için kullandığı tam donanımlı otobüsleri Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kaza yaptığı için ilçeye gelememiş. Firma çalışanları sokak köpekleri üzerinde nasıl bir çalışma yapmış bilmiyoruz. Şu an hem idari, hem adli bir soruşturma var. Ölen bazı köpekler var, ama kim nasıl öldürmüş biz bilmiyoruz. Soruşturma sonucunda her şey ortaya çıkacaktır" dedi.

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