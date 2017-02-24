Pendik'te uyuşturucu operasyonu

Ramazan EĞRİ - Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,() İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlıUyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik’te sabhın erken saatlerinde helikopter destekli operasyon düzenledi. Pendik, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan 13 farklı adrese düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve sivil ekipler de destek verdi. Operasyon sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemi alınırken çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Ramazan EĞRİ - Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,() İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlıUyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik’te sabhın erken saatlerinde helikopter destekli operasyon düzenledi. Pendik, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan 13 farklı adrese düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve sivil ekipler de destek verdi. Operasyon sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemi alınırken çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.