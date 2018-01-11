türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort istanbul escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul escort bayan

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile...
Galatasaray Başkanı Özbek'ten sert açıklamalar!
Galatasaray Başkanı Özbek'ten sert açıklamalar!
Bakan Soylu:2017'de 48 bin 305 kişi tutuklanmıştır
2017'de FETÖ'den 48 bin 305...
Silivri'deki katı atık tesisi ÇED toplantısında gerginlik
Silivri'deki katı atık tesisi ÇED...

Pendik'te trafik kazası: 2 ölü,1 yaralı

Ozan URAL / İSTANBUL,() PENDİK Kaynarca'da trafik kazasında 2 kişi bir kişi de yaralandı. Kaza saat 02.00 sıralarında Kaynarca Mevkiinde meydana geldi. Halil İbrahim Akar (46) yönetiminde ki 34 VBZ 34 plakalı araç D-100 Karayolu, Pendik Tuzla...

Pendik'te trafik kazası: 2 ölü,1 yaralı

Ozan URAL / İSTANBUL,() PENDİK Kaynarca'da trafik kazasında 2 kişi bir kişi de yaralandı. Kaza saat 02.00 sıralarında Kaynarca Mevkiinde meydana geldi. Halil İbrahim Akar (46) yönetiminde ki 34 VBZ 34 plakalı araç D-100 Karayolu, Pendik Tuzla istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazada araçtaki Güven Maden(30) ve Kızıl Ahmet İmre araçta sıkışırken Halil İbrahim Akar kendi imkanı ile araçtan çıkmayı başardı. Olayı gören vatandaşlar, polis, ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Halil İbrahim Akar’ın tedavisini ayakta yaparken, araçta sıkışan iki kişinin yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Ölen iki kişi olay yerine .ağrılan itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. Hafif yaralanan sürücü Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerinde ölen iki kişi ise Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 
(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314