Pendik'te otomobil takla attı; 2'si çocuk 4 yaralı
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, () PENDİK'te takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kurnaköy Yolu Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini...
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, () PENDİK'te takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kurnaköy Yolu Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan 34 VR 4571 plakalı otomobil, taklalar attıktan sonra yan yattı. Kazada otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Otomobil kaza sonucu hurdaya döndü.Kazayı görerek yardıma gelen Tuncer Şahin, "Yoldan çıktıktan sonra taklalar atmaya başladı. 4-5 takla attıktan sonra yan yattı. Bir aile vardı araçta. 2'si çocuk 4 kişi. İlk müdahaleyi yaptık. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
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