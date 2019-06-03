Murat KORKMAZ - İstanbul - PENDİK'teki bulunan Aydos ormanlarında yangın çıktı.
Ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine sevkedilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı öğrenilirken soğutma çalışmaları devam ediyor.
Pendik'te orman yangını
Murat KORKMAZ - İstanbul - PENDİK'teki bulunan Aydos ormanlarında yangın çıktı. Ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine sevkedilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı...
03 Haziran 2019 Pazartesi 16:24
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