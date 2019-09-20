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Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen kişi kamerada
PENDİK Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda dün çıkan yangın ile ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yangını çıkardığı iddia edilen şüpheli bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (fotoğraflı)
GENEL 20.09.2019, 11:02
PENDİK Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda dün çıkan yangın ile ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yangını çıkardığı iddia edilen şüpheli bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
(fotoğraflı)
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|5
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|5
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|4
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|4
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|4
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|4
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|0