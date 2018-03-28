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Pendik'te okul önlerinde asayiş ve narkotik denetimi

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,()-PENDİK'de polis ekiplerince okullar ve çevresinde asayiş, narkotik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde polis, şüpheli araç ve kişileri didik didik aradı. Denetimler sırasında asker kaçağı olduğu gerekçesiyle...

Pendik'te okul önlerinde asayiş ve narkotik denetimi

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,()-PENDİK'de polis ekiplerince okullar ve çevresinde asayiş, narkotik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde polis, şüpheli araç ve kişileri didik didik aradı. Denetimler sırasında asker kaçağı olduğu gerekçesiyle bir minübüs sürücüsü gözaltına alındı. Minibüsteki yolcular başka bir minibüse bindi. 
Pendik Sülüntepe Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan Fatma Gözen Eralp İlkokulu ile ortaokulunun önünde, asayiş ve narkotik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere Pendik İlçe emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Narkotik Şubeye bağlı köpekli ekipler ve mobil okul timleri denetimlerde bulundu. Denetimler kapsamında okul çevresi,  şüpheli görülen araç ve kişiler durduruldu. Araçlar narkotik köpekleri yardımıyla didik didik aranırken, kişilere GBT sorgulaması yapıldı.  Denetimler sırasında asker kaçağı olduğu gerekçesiyle bir minübüs sürücüsü gözaltına alındı. Minibüsteki yolcular başka bir minibüse bindi. Yapılan denetimlerde ruhsatsız silah ele geçirilirken aranması olan çok sayıda kişi gözaltına alındı.
(FOTOĞRAF)

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