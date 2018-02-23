Pendik'te koca dehşeti: Eşi, baldızı ve üvey oğlunu silahla yaraladı(3)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-PENDİK'te, ayrı yaşadığı eşinin bulunduğu eve gelen koca silahla dehşet saçtı. Eşi, baldızı ve 15 yaşındaki üvey oğluna silahla ateş ederek yaraladığı iddia edilen koca kayıplara karıştı.

Olay saat 15.00 sıralarında, Çamçeşme Mahallesi Sulh Sokak üzerindeki 6 katlı binanın en üst katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre, Çetin Yıldız, boşanma davaları süren ve ayrı yaşadıkları eşi Aysel Yıldız(39)'ın kaldığı eve geldi. Burada yaşanan tartışmanın ardından Çetin Yıldız, eşi Aysel Yıldız, baldızı Aylin Aksoy(35) ve 15 yaşındaki üvey oğlu U.A'ya silahla ateş etti. Çetin Yıldız, olayın ardından kaçarak kayıplara karışırken bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken U.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

"KAPININ ÖNÜNDE HERKESE ATEŞ AÇIYOR"

Aysel Yıldız'ın Kardeşi Yalçın Yıldırım, "Çetin Yıldız eve gelip kapıyı çalıyor. Bunlar da kapıyı açıyor. Kapının önünde herkese ateş açıyor. Kardeşlerim kafalarından yaralanıyor. Yeğenim çenesinden yaralanıyor. Kurşun çenede kalmış, şu anda onu ameliyata hazırlıyorlar. Makineye bağlı şu anda. Boşanma aşamasındalar. Evden uzaklaştırması var. Defalarca bunu belirtmemize rağmen bununla ilgili hiçbir çaba sarf edilmedi. Sadece 155'i, polisi aramakla geçiyor ömrümüz. Yeter artık bu adamı alın artık. Telefon açıyor herkesi tehdit ediyor, rahatsız ediyor. Kapılarda bekliyor, polisi aradığımızda gelene kadar kaçıyor. Bu 500 defa oldu. " iddiasında bulundu.