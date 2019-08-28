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Pendik'te drone ile trafik denetimi

Çağrı ÇALIŞKAN – İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında Pendik'te trafik uygulaması yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün...

GENEL 28.08.2019, 09:52
Pendik'te drone ile trafik denetimi

Çağrı ÇALIŞKAN – İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında Pendik'te trafik uygulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde Kurtköy TEM otoyolunda sürücülere ‘Emniyet Kemeri’, ‘Şerit İhlali’ ve ‘Cep Telefonu’yla konuşanlara yönelik saat 09.30 ile 10.30 saatlerinde denetimler yapıldı. Drone da kullanılarak yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 24 araç sürücüsüne toplam 2 bin 808 lira  ceza yazıldı.

(FOTOĞRAF)

 

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