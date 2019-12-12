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Pendik'te dilencilere operasyon; 2019'da 2 bin 473 profesyonel dilenci yakalandı

İSTANBUL,() Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ekiplerinin Ocak ayından bu yana yaptığı dilenci operasyonlarında 2 bin 473 profesyonel dilenci yakalandı. Aralarında 68 Suriyeli mültecinin de bulunduğu, dilencilerin üzerinden toplamda 46...

GENEL 12.12.2019, 11:36

İSTANBUL,() Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ekiplerinin Ocak ayından bu yana yaptığı dilenci operasyonlarında 2 bin 473 profesyonel dilenci yakalandı. Aralarında 68 Suriyeli mültecinin de bulunduğu, dilencilerin üzerinden toplamda 46 bin lira ele geçirildi. Şüphelilere, 360 bin lira ceza kesildi. Ekiplerin yakaladığı dilenciler yöntemleri dikkat çekerken, şüpheli bir kadın kucağında bezlerden yaptığı sahte bebekle dilenirken yakalandı.


 

İLÇE DIŞINDAN MİNİBÜSLE GELİYORLAR

Ekiplerin yaptığı incelemede ceza kesilen dilencilerin çoğunun organize şekilde ilçe ve şehir dışından minibüslerle geldiği belirlendi. Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halka profesyonel dilencilere karşı uyanık olunması uyarısında bulundu. Kendilerini aç ve mağdur gösteren profesyonel dilencilerin bu yolla tahmin edilemeyecek kadar büyük gelir elde ettikleri vurgulanırken,  dilencilere yönelik denetimlerin artırılacağı bilgisi verildi.


 

İŞTE MADDE MADDE PROFESYONEL DİLENCİLİK NUMARALARI

Şüphelilerin sınıf ve çeşidine göre dilenme usulleri ve dilendikleri yerlerin de değiştiğini belirten ekipler, profesyonel dilencilik numaralarını 11 maddede sınıflandırdı.

Ekiplerin belirlediği profesyonel dilencilik numaraları ise şöyle;

1. Yola atlayarak sakatlanma numaraları:

Grup şekilde dilenenlerden bir kişi araç önüne atlayarak şoförün kendisine çarpmasını sağlıyor. Daha sonra kenarda bekleyen 2 suç ortağı ile şoförden büyük miktarda para almaya çalışıyorlar. 

2. Oyuncak bebek ve çocuklarla dilenme:

Dilencilerin para kazanmak için denemediği yöntem kalmıyor. Bazen oyuncak bebeği kundağa sararak gerçek bebek süsü verip halkı kandıran kadınlar, bazen de çocuğuna uyku ilacı verip uyutup hasta olduğunu söyleyerek dilenen kadınlar yürek sızlatıyor. 

3. Çöpten ekmek toplayarak dilenme:

Çöp konteynırları kenarlarında oturarak çöpten gıda toplama numarasıyla trafiğin ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde veya akşam vakti ateş yakmış bir şekilde karşınıza çıkabiliyorlar. 

4. Mendil ve çorap satarak dilenme:

Bu grup kış aylarında ilçeye geliyor ve yoğun trafiğin olduğu yerlerde ve trafik ışıklarında başta küçük çocuklar olmak üzere kendilerini acındırarak dileniyor. 

5. Kalem ve sakız satarak dilenme:

Bu grup apartman ve dükkanları gezerek kalem ve sakız satışı yaparak dileniyor. 

6. Kendini çalışamaz durumda göstererek dilenme:

Bu gruptaki dilenciler ise alt geçitlerde ve işlek yerlerde sakatlık numarası yaparak halkın duygularını sömürüyor. 

7. İbadet edenlerin duygularını istismar:

Profesyonel dilenci grupları arasında konar-göçer olan ve cami önlerinde dilenen bir grup da var. Cuma namazlarına özel dilenen gruplara karşı da dikkat etmek gerekiyor. 

8. Bahşiş alma süsü vererek dilenme:

Düğün salonları ve nikah daireleri önlerinde bahşiş adetini bahane ederek damat, gelin ve yakınlarından ciddi paralar toplayan dilenci grupları var.

9. Yolda kalma bahanesiyle para toplama:

Bu gruptaki dilencilerden biri kendisine yaşlı kadın süsü veriyor. Yanındaki durumu düzgün görünen ve dilenci olmasına imkan vermediğiniz kadın "Yolda kaldık, yardımcı olur musunuz? diyerek para istiyor. Bu şekilde çok ciddi rakamlar toplayabiliyorlar. 

10 Sağlık raporu ile dilenenler:

Ellerinde kendilerine veya yakınlarına ait sağlık raporuyla her yerde yanınıza gelerek para toplayan bu grup, tahmin edilemeyecek kazançlar elde ediyor. 

11. Sara ve intihar numarası yapanlar:

Bir diğer grup ise, sara hastalığı veya intihar numarası yapmak pahasına parklarda, meydanlarda para toplamaya çalışıyor.

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