Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 korucu şehit
1 uzman çavuş ve 1...
CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi
İran'da düşen uçakla ilgili soru...
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,...
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...

 Pendik'te ceset merakı

Cengiz ÇOBAN- İSTANBUL - () - Pendik sahilde deniz yüzeyinde fark edilen ceset, polise bildirildi. İhbarın ardından olay yerine deniz polisi sevk edildi. Bir erkeğe ait cesedi çıkarmak için çalışma başlatan deniz polisi, lodosun etkisi ile...

 Pendik'te ceset merakı

Cengiz ÇOBAN- İSTANBUL - () - Pendik sahilde deniz yüzeyinde fark edilen ceset, polise bildirildi. İhbarın ardından olay yerine deniz polisi sevk edildi. Bir erkeğe ait cesedi çıkarmak için çalışma başlatan deniz polisi, lodosun etkisi ile oluşan dalgalar nedeniyle cesedi bir türlü kıyıya çıkaramadı. Bunun üzerine karadan müdahale için itfaiye ekibinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de cesedin denizde sürekli hareket etmesi ve mesafenin uzak olması nedeniyle herhangi bir müdahale de bulunamadı. Bu kez dalgıç ekipler çağrıldı.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER
Ekipler lodos nedeniyle kurtarma çalışmaları sırasında zor anlar yaşadı. Yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışması çevredekiler film izler gibi izledi. Çok sayıda kişi, ekiplerinin kurtarma çalışmasını merakla takip etti. Bazı kişilerin kurtarma çalışmalarını  cep telefonlarıyla kaydetmesi dikkat çekti.

DALGIÇLAR CESEDİ ÇIKARDI
Olay yerine gelen dalgıçlar denize girerek cesedi bota çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
 

(FOTOĞRAFLI)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314