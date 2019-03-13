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Pendik'te binanın çatı katı alev alev yandı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-PENDİK'te, 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, paniğe yol açtı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 21.00 sıralarında...

Pendik'te binanın çatı katı alev alev yandı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-PENDİK'te, 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, paniğe yol açtı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Esenler Mahallesi Misak-ı Milli Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Çatı katındaki şömineden çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek çatı katını tamamen sardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine Pendik, Kurtköy, Tuzla ve Kartal müfrezelerinden ekipler sevk edildi. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken, binanın çatı katında hasar oluştu. Vatandaşlar, alev alev yanan çatı katını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Yangını gören bir mahalle sakini, “Biz evde oturuyorduk. Ben burada oturuyorum. Bir anda kapı çaldı, 'çatı yanıyor dediler' biz de koştuk oraya. İtfaiye geldi. İtfaiyecilere yardım ettik. Hortumları çektik o kadar. Yaralı ve can kaybı yok. Ben ev sahibine sordum. Ev sahibinin dediğine göre, şöminenin orada kâğıtlar varmış. Onları atmış, kapağını kapatmış. Aşağıya indiğinde bir anda alev tutuşmuş." dedi.

(FOTOĞRAF)

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