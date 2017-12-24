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Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

MARDİN'in Derik ilçesinde, bir işyerinin ikinci katındaki pencerenin demir korkuluklarına sıkışan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı. Cevizpınar Mahallesi'ndeki Ahmet Kaya Parkı yakınlarında bir işyerinin ikinci katındaki pencerenin...

Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
MARDİN'in Derik ilçesinde, bir işyerinin ikinci katındaki pencerenin demir korkuluklarına sıkışan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Cevizpınar Mahallesi'ndeki Ahmet Kaya Parkı yakınlarında bir işyerinin ikinci katındaki pencerenin demir korkuluklarına sıkışan kediyi görenler belediye ekiplerine haber verdi. Sevk edilen iftaiye ekipleri önce ikinci kattaki pencereye merdiven uzatarak kurtarma çalışması başlattı. Daha sonra itfaiye eri Ahmet Sincar, merdivenlerden çıkarak yavrdu kedinin sıkıştığı parmaklıklara ulaşarak, kediyi kurtardı. Çevrede toplananlar kediyi kurtaran itfaiye görevlisi Sincar'ı alkışlayarak kutladı. İndirilen yavru kedi kaçarak gözlerden kayboldu.

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