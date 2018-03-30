Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde, 2 katlı evin alt katındaki pencerenin demir korkuluklarına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Zafer Mahallesi Trakya Sokak'ta meydana geldi. Sokak kedisinin 2 katlı evin alt katındaki pencerenin demir korkuluklarına sıkıştığını görenler, polise bildirip, yardım istedi. Polis ekipleri, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erleri, pencerenin korkuluk demirlerini keserek, kediyi sıkıştığı demirlerin arasından kurtardı. Ekipler, bu kez de kediyi korkuluklardan dışarı çıkarmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kedi, pencere korkuluklarının arasından çıkıp, yere atlayarak, sokak aralarına kaçtı.



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