Penceredeki sıva parçaları 5'inci kattan otomobilin üzerine düştü
AVCILAR’da bir binanın penceresinden düşen sıva parçaları park edilen bir otomobilin üzerine düştü, araçta hasar oluştu. Araç trafiğine kapalı, günün her saatinde yoğun olan Marmara Caddesi’nde bulunan bir iş hanının 5’inci katındaki...
Araç trafiğine kapalı, günün her saatinde yoğun olan Marmara Caddesi’nde bulunan bir iş hanının 5’inci katındaki dersanenin penceresinin üst tarafından öğle saatlerinde sıva parçaları düştü. Düşen parçalar cadde ile kesişen Şamlı Sokağın köşesine park edilen otomobilin üzerine düştü. Çevredekiler korku içerisinde kaçışırken, otomobilin ön kaputu ile tavanında hasar olutu. Olayın duyulması üzerine sevk edilen Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri tutanak tuttu. Araç sahiplerinden Sinan Balcı da, şikayetçi olunca polisler sevk edildi. Balcı, araçtaki hasarın karşılanmasını isterken, bu iş hanının hemen yanında çalışan motokurye, 26 Eylül Silivri Depremi sırasında aynı iş hanının ön cephesindeki balkon altındaki sıvaların olduğu gibi düştüğünü, iki kez gelen belediye görevlilerinin inceleme yaptıktan sonra gittiğini söyledi.
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