Flaş HaberErdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi
Son Dakika
SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit heykellerinin açılışı-3
SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit heykellerinin açılışı-2
Pencerede sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
BOLU'da, içinde kimsenin bulunmadığı bir apartman dairesine pencereden girmeye çalışırken sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Karın bölgesinde ezilme olan kedi, tedaviye alındı. Olay, öğle saatlerinde Karamanlı Mahallesi...
GENEL 04.01.2020, 17:08
BOLU'da, içinde kimsenin bulunmadığı bir apartman dairesine pencereden girmeye çalışırken sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Karın bölgesinde ezilme olan kedi, tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde Karamanlı Mahallesi Şen Sokak'ta meydana geldi. Bir kedi, ısınmak için 3 katlı bir binanın en üst katında boş bulunan bir daireye pencereden girmek istedi. Camı yarım şekilde açık olan daireye girmeye çalışan kedi, pencereye sıkıştı. Karın bölgesi sıkışan ve yalnızca ayak kısımları dışarıdan gözüken kediyi görenler durumu Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, merdivenle çıktığı 3'üncü kattaki daire penceresinde sıkışan kediyi kurtardı. Karın bölgesinde ezikler oluşan kedi, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürülerek tedaviye alındı. Kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, öğle saatlerinde Karamanlı Mahallesi Şen Sokak'ta meydana geldi. Bir kedi, ısınmak için 3 katlı bir binanın en üst katında boş bulunan bir daireye pencereden girmek istedi. Camı yarım şekilde açık olan daireye girmeye çalışan kedi, pencereye sıkıştı. Karın bölgesi sıkışan ve yalnızca ayak kısımları dışarıdan gözüken kediyi görenler durumu Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, merdivenle çıktığı 3'üncü kattaki daire penceresinde sıkışan kediyi kurtardı. Karın bölgesinde ezikler oluşan kedi, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürülerek tedaviye alındı. Kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
9°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 04 Ocak 2020
|İmsak
|06:51
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:14
|İkindi
|15:35
|Akşam
|17:56
|Yatsı
|19:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|58
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|21
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|19
|35
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|18
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|19
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|18
|10