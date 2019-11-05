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Pençe Harekatı gazisinin adının verildiği park törenle açıldı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği Pençe Harekatı'nda teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki bacağını kaybeden gazi Uzman Onbaşı Tarık Cür'ün adı yaşadığı Tekirdağ'ın...

GENEL 05.11.2019, 18:14
Pençe Harekatı gazisinin adının verildiği park törenle açıldı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği Pençe Harekatı'nda teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki bacağını kaybeden gazi Uzman Onbaşı Tarık Cür'ün adı yaşadığı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde parka verildi. Cür, "Ben gazi oldum. Ama bugün git deseler yine vatanımızı savunmaya giderim" dedi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki 41'inci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı'nda görev yapan ve geçici görev ile Hakkari Derecik 3'üncü Komando Tabur Komutanlığı'na giden Uzman Onbaşı Tarık Cür, katıldığı Pençe Harekatı sırasında  20 Temmuz'da PKK'lı teröristlerin döşediği mayına basarak iki bacağını kaybetti. Gazi Cür'ün adı yaşadığı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde belediye tarafından yaptırılan parka verildi. Parkın açılış törenine Kaymakam Bülent Hamitoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetin, gazi Tarık Gür, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
'YİNE GİDERİM'
Açılışta konuşan gazi Tarık Cür, "Biz devletimizi korumak amacıyla gittik. Halen daha vatan evlatlarımız orada. Halen arkadaşlarım orada. Dualarınızı onlardan eksik etmeyin. Ben gazi oldum. Ama bugün git deseler bugün yine vatanımız savunmaya giderim. Halkımız arkamızda oldukça bu vatanı kimse bölemez. Askerlerimiz de milletimizden güç alarak ülkemizin savunuyorlar. Arkamızda milletin olduğunu bildiğimiz için biz oralardayız. Biz milletimiz için varız. Milletimiz de bizim arkamızda. Bunu her zaman her gittiğim yerde gördüm. Kendi memleketime gittiğimde gördüm, buraya geldiğimde de gördüm. Milletimiz her zaman yanında. Gelen, gelmeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Parka adının verilmesinden dolayı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'e teşekkür eden Cür, "Parklara, sokaklara, gazi ve şehitlerimizin isimlerini vererek onları hatırlatacak anılar yerleştirmek çok önemli. Belediye başkanımız bizi unutmadı. Buraya adımızı verdi. İnşallah diğer belediye başkanları da parklara, sokaklara, güzel yerlere şehitlerimizin, gazilerimizin adını verir ki onlar hiç unutulmaz, hep hatırlanır" dedi. Cür, parkın girişine tekerlekli sandalyeler için rampa yapılmasını istedi. 
'BİZ ASKER BİR MİLLETİZ'
Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, tüm belediye meclis üyesinin ortak kararı ile park gazi Gür'ün adının verildiğini belirterek, "Türk milleti gazisine her zaman sahip çıkar. Biz zor bir coğrafyayı kendimize yurt edinmişiz. Dolayısıyla 7'den 70'e kadınıyla, yaşlısıyla, genciyle asker bir milletiz. Gazi Tarık Cür'ün protezleri takıldıktan sonra eğer arzu ederse belediyede kendisini istihdam etmek isteyeceğiz. Halkımızla hemhal olmasını, belediyede bir görevi icra etmesini, belki gazilerle, belki askeriyeyle ilgili bazı faaliyetlerde görev almasını rica edeceğiz. Gazi Tarık Cür ismi Trakya'ya damgasını vurdu. Kapaklı'nın gurur oldu. Tarık kardeşimizi çok sevmemizin nedeni sadece gazi olması değil, karakterinden dolayı da çok sevdik. Ne zaman yanına gitsem beni hep duygulandırdı. Çok pozitif bir insan. Her konuşmasında bir mesaj ve vatan sevgisi var" diye konuştu.
'MANA VE ANLAMI ÇOK FARKLI'
Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, gazinin isminin bir parka verilmesinin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Bir parka, bir sokağa, bir camiye, bir okula bir şehidimizin bir gazimizin isminin verilmesinin mana ve anlamı çok farklı. Bizler gazilerimizle ve şehitlerimizle bu vatanı devam ettirdik, vatan savunmasını, müdafaasını sağladık. Onlar bu milletin evlatlarının geleceği için, bu vatanın geleceği için canları pahasına mücadele ettiler. Kimisi canını verdi, kimisi organlarını verdi gazi oldu. Bugün burada biz de onların isimlerini vererek çocuklarımızı onların isimlerinin gölgesi altında büyüteceğiz. Kimleri örnek almaları, kimlerin yolunda gitmeleri noktasında çocuklarımıza da mesaj veriyoruz. Burada oyun oynarken bütün çocuklarımız görecek ki Tarık ağabeyleri gibi bir kahraman olmalılar. Ve onlara da vakti ve zamanı geldiğinde, gerek duyulduğunda bu vatanın müdafaası için canlarını gözlerini kırpmadan ortaya sermeleri gerektiği konusunda mesaj veriyoruz. Tarık da bunun yaşayan örneği. Buradaki ismi ile biz onun ilelebet yaşatacağız. Bu anlamlı davranışından dolayı belediye meclisi adına başkan Mustafa Çetin'e çok teşekkür ediyorum. İnşallah rabbim devletimizi ve milletimizi ilelebet payidar edecektir" dedi.

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