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Pelin Batu: Sanat hayatı güzelleştiren ve zenginleştirendir

BURSA Barosu ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 'Yaşananlar Boşuna Değil-Perşembe Söyleşileri'ne konuk olan oyuncu Pelin Batu,  "Sanat hayatı güzelleştiren ve zenginleştirendir" dedi. ​Bursa Akademik...

Pelin Batu: Sanat hayatı güzelleştiren ve zenginleştirendir
BURSA Barosu ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 'Yaşananlar Boşuna Değil-Perşembe Söyleşileri'ne konuk olan oyuncu Pelin Batu,  "Sanat hayatı güzelleştiren ve zenginleştirendir" dedi.
​Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi'ndeki Av. Özgür Aksoy Konferans Salonu’nda 'Sanata ve hayata dair' temasıyla gerçekleşen söyleşiye konuk olan Pelin Batu, Türkiye’de kötülüğün sıradanlaştığını söyledi. Batu, “Meşhur Pandora’nın Kutusu vardır. İçinden her türlü kötülük çıkar. Ama en sonunda, dibinde umut diye bir şey kalıyor. Biz kendi aramızda grup terapisi gibi konuşuyoruz, ama o sorun orada hep duruyor. Kötülüğün sıradanlaşmasını yaşıyoruz. Çok zehirli zamanlar yaşasak da umut hep var. Bazen kendinizi değilse bile, sevdiklerinizi korumak için susmanız gereken dönemler oluyor. Siz susmasanız bile, sizi bir şekilde susturuyorlar. Benim fikirlerimi beyan etme lüksüm varsa ve bir yer veriliyorsa bana, en azından otosansür yapmayıp da hislerimi anlatabilmeliyim. Çünkü elimizde kalan bu. Çünkü sanat hayatı güzelleştiren ve zenginleştirendir, umuda kapı aralar” diye konuştu.
BU COĞRAFYA, KENDİ ORTAÇAĞ’INI YAŞIYOR
Oyuncu Renan Bilek ise, Türkiye’nin kendi Ortaçağ’ını yaşadığını belirterek, “Her dönem, her toplum kendi sanatını çıkarıyor. Ama insan ruhuna ne kattığını tartışmalı bence. Gezi olayları zamanında bu milletin ne kadar zeki olduğunu gördük. Başka bir sanat çıktı ortaya. Bu dönem de başka bir sanatı çıkarıyor ortaya. Bu coğrafya çok iç içe bir coğrafya. Yıllarca mozaik dediler. Mozaik dışarıdan rengarenk gözükür, ama yaklaştığınızda farklı renkler kendini belli eder. Çok nettir. Bu coğrafyada ebru diye bir kültür vardır ki renkler iç içe geçmiştir. Bu coğrafya tam bir ebrudur. İnsanlara bunu anlatmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Söyleşinin sonunda, Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, önceki başkanlardan Av. Ali Arabacı, ÇGD Bursa Şubesi Başkanı Aykut Güngör, Pelin Batu ve Renan Bilek’e plaket verdi. 

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