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Pelikan düşürünce martı yiyor

İZMİR Körfezi Bostanlı sahilinde, pelikanlar ve martıların beslenme yarışı ilgiyle izleniyor. Pelikanların gagalarıyla sudan çıkartırken düşürdüğü balıkları, martılar kapıyor. Uzunluğu 140 ile 175 santimetre arasında,...

Pelikan düşürünce martı yiyor
İZMİR Körfezi Bostanlı sahilinde, pelikanlar ve martıların beslenme yarışı ilgiyle izleniyor. Pelikanların gagalarıyla sudan çıkartırken düşürdüğü balıkları, martılar kapıyor.
Uzunluğu 140 ile 175 santimetre arasında, kanat açıklığı ise 245 ile 295 santimetre arasında değişen ağırlığı 11 kilogramı bulan uzun gagalı pelikanların yanında yavrusu gibi kalan martılar, kolay av fırsatını kaçırmıyor. Çoğunlukla yüzeye yakın avlanan pelikanların gagalarıyla sudan çıkartırken düşürdüğü balıklardan martılar nasipleniyor.
Kıyıdan rahatlıkla izlenen bu 'beslenme dayanışması' oldukça ilgi çekici manzara oluşturdu. Doğal yaşam fotoğrafı tutkunları da o anları ölümsüzleştirdi.

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